Cостояние дороги Киев-Ковель-Ягодин неудовлетворительно

Cостояние строительства и реконструкции автомобильной дороги государственного значения Киев-Ковель-Ягодин является крайне неудовлетворительным, заявляет председатель Государственной службы автомобильных дорог Украины Вадим ГУРЖОС.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Волынской облгосадминистрации, об этом он сказал, находясь 10 июля на Волыни.

Как отметил В.ГУРЖОС, следовательно, с подрядчиками строительства магистрали, которыми являются ГП «Автобан Украина» и «Ремстрой-плюс», будет разорвано соглашение.

Как отмечено в сообщении, В.ГУРЖОС вместе с заместителем председателя ОГА Василием ДМИТРУКОМ рассмотрели ход выполнения плана строительства и реконструкции автомобильных дорог за 6 месяцев 2009 года Службой автомобильных дорог Волынской области.

Было отмечено, что на вышеупомянутой магистрали не выполнены запланированные объемы работ в 2008 году и не проводятся они и сейчас.

Службе автомобильных дорог Волынской области поручено разорвать соглашение с подрядчиками, а также достигнута договоренность по поиску исполнителей соответствующих работ среди предприятий дорожного комплекса Волыни.

14 июля планируется повторно обсудить эти вопросы на совещании в Государственной службы автомобильных дорог.

Во время встречи также были обсуждены вопросы строительства автомобильной дороги государственного значения Устилуг-Луцк-Ривне и принято решение осуществить перерасчет сметы, чтобы профинансировать завершение ее строительства по городу Устилуг, говорится в сообщении пресс-службы ОГА.