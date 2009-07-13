Французские рабочие угрожают взорвать завод

Рабочие французского завода по производству автокомплектующих, объявленного банкротом, захватили предприятие и угрожают взорвать его, требуя компенсации у основных клиентов - автопроизводителей PSA Peugeot Citroen и Renault.

Как передает РИА «Новости», месяц назад арбитражный суд Лилля принял решение об упразднении предприятия New Fabris, объявленного банкротом, и потребовал немедленно прекратить его деятельность. Тогда же рабочие решили захватить завод, и теперь угрожают взорвать его, если до 31 июля не будет принято решение о выплате им компенсации.

По словам представителей профсоюза, сотрудники требуют по 30 тыс. евро на человека. "На заводе находятся газовые баллоны. Все готово для того, чтобы он взлетел на воздух. Мы не позволим PSA и Renault дождаться августа или сентября, чтобы забрать детали на складах или заводское оборудование. Если мы ничего не получим, им вообще ничего не достанется", - заявил представитель Всеобщей конфедерцаии труда (CGT) Франции Ги ЭЙРЕМАН.