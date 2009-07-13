Бельгийский RHJ улучшит предложение по покупке Opel

Бельгийский холдинг RHJ International SA готовится сделать американской General Motors Corp улучшенное предложение о приобретении ее отделений Opel на этой неделе, сообщили Рейтер два источника, знакомых с планами холдинга.

Новое предложение будет вторым сделанным в этом месяце конкурентами канадской Magna International Inc, которая лидирует в гонке за покупку немецкого автопроизводителя.

Magna заявляла, что планирует заключить с GM предварительное соглашение о покупке Opel на этой неделе.

"RHJ спешно работает над новым предложением", - сказал один из источников.

Другой источник, близкий к переговорам, подтвердил, что RHJ направит новое предложение, которое предусматривает сокращение примерно 10.000 рабочих мест в европейских отделениях Opel.

Пресс-секретарь RHJ не был доступен для комментариев.

Китайский автопроизводитель Beijing Automotive (BAIC) изложил на прошлой неделе предложение о реструктуризации Opel, пытаясь обогнать канадскую Magna и ее российских партнеров в борьбе за немецкого автопроизводителя.

Factbox о предложениях компаний, претендующих на контроль в Opel, доступен по коду.