Deutsche Bahn и РЖД будут обмениваться капиталом

Немецкий железнодорожный концерн Deutsche Bahn намерен сотрудничать с "Российскими железными дорогами" (РЖД). Государственные компании ведут переговоры об обмене капиталом, сообщила в субботу, 11 июля, газета Frankfurter Rundschau со ссылкой на источник в предпринимательских кругах. По данным издания, главы Deutsche Bahn и РЖД Рюдигер Грубе (Rüdiger Grube) и Владимир Якунин на будущей неделе проинформируют о планах канцлера Ангелу Меркель (Angela Merkel) и президента РФ Дмитрия Медведева во время правительственных консультаций в Мюнхене.

Представитель Deutsche Bahn в субботу подтвердил сообщение о том, что в Мюнхене состоится встреча с участием Грубе и Якунина, на которой речь пойдет, в том числе, и о планах сотрудничества. Сообщение о возможном взаимном участии компаний в капитале он не стал комментировать, но при этом отметил, что частичная приватизация Deutsche Bahn отложена на неопределенное время из-за неблагоприятной ситуации на финансовых рынках. В этом вопросе, по словам представителя немецкой компании, никаких изменений пока не предвидится.

Рюдигер Грубе в июне текущего года провел переговоры в Москве с руководством РЖД. Тогда он сообщил, что "имеется ряд идей" о расширении сотрудничества с российской компанией. В качестве примера Грубе назвал перевозку грузов из Китая в Европу.

Якунин в прошлом неоднократно высказывал заинтересованность российской стороны в приобретении доли в Deutsche Bahn. В ходе частичной приватизации немецкого концерна, которая была отменена осенью прошлого года, РЖД планировали купить 5 процентов акций.