Укравтодор "за" увеличение акциза на бензин и налога с автовладельцев

Государственная служба автомобильных дорог Украины («Укравтодор») инициирует повышение акцизных сборов на нефтепродукты и взимаемых с владельцев транспортных средств налогов.

Соответствующий проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины для обеспечения деятельности дорожного хозяйства Украины», подготовленный «Укравтодором», обнародован на сайте ведомства.

В частности, согласно изменениям, предлагается увеличить уровень сбора для моторных бензинов на 64% – до 180 евро/тонна с 1 января 2010 года.

Проект документа также предусматривает повышение сбора на дизельное топливо с содержанием серы более 0,2% с действующих 45 евро/тонна до 120 евро/тонна, с содержанием серы от 0,035% до 0,2% – с 35 евро/тонна до 95 евро/тонна, с содержанием серы от 0,005% до 0,035% – с 30 евро/тонна до 80 евро/тонна, с содержанием серы не более 0,005% – с 20 евро/тонна до 55 евро/тонна с 1 января 2010 года.

Согласно законопроекту, объем дополнительных поступлений в бюджет от повышения акцизных сборов на топливо в 2010 году составит 7,3 млрд. грн.

Кроме того, законопроект предусматривает введение дифференцированных ставок налога, взимаемого с владельцев грузовых транспортных средств с одинаковым объемом двигателя, однако с разной полной массой.

В частности, в настоящее время для автомобиля с объемом двигателя 10,85 куб. м действует ставка в размере 2,71 тыс. грн в год. Согласно законопроекту, при полной массе такого автомобиля 11,6 тонн применяется ставка 978 грн. в год, 14,74 тонн – 2,42 тыс. грн, 20,7 тонн – 7,03 тыс. грн.

Согласно проекту документа, новая система налогообложения грузового транспорта позволит обеспечить дополнительные поступления в бюджет в размере 551,66 млн. грн.

Как отмечено в пояснительной записке к законопроекту, целью принятия данных изменений является привлечение дополнительных поступлений в Государственный бюджет для финансирования необходимых расходов из Госбюджета, связанных со строительством, реконструкцией, ремонтом и содержанием автомобильных дорог общего пользования и надлежащего финансирования строительства автомобильных дорог в рамках подготовки к проведению в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу, а также приближение ставок акцизного сбора на нефтепродукты к уровню стран Европы, постепенное приведение отечественного законодательства по вопросам акцизного сбора в соответствие с нормами Европейского Союза.

Вместе с тем, согласно второму подготовленному «Укравтодором» проекту закона «О топливном сборе», предлагается с 1 января 2010 года установить ставки топливного сбора на бензины и дизельное топливо в размере 0,55 грн. за 1л, которые будут взиматься с конечного потребителя.

Принятие данного проекта закона позволит увеличить доходную часть Государственного бюджета Украины на 7,5 млрд. грн. в год.

Целью подготовленного проекта закона является обеспечение дополнительных поступлений в Госбюджет для финансирования необходимых расходов, связанных со строительством, реконструкцией, ремонтом и содержанием автомобильных дорог общего пользования, реконструкцией транспортных коридоров и обеспечением выполнения проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года, а также приведение автомобильных дорог общего пользования Украины к европейским стандартам качества.