Microsoft на этой неделе выпустит в онлайн версии базовых программ

Microsoft на этой неделе объявит о выпуске онлайновых версий своих базовых программ, наращивая конкурентную борьбу с Google. Эта компания готовит собственную операционную систему для компьютеров Chrome OS.

Как ожидается, Microsoft опубликует в том числе и окончательные планы создания операционной системы на основе "облачных" технологий - Windows Azure. "Облачная" обработка данных - это технология, в которой программное обеспечение предоставляется пользователю как интернет-сервис, пишет газета Financial Times

Google пытается распространить свою интернет-платформу на ПК, в то время как Microsoft делает как раз наоборот. И если операционная система Google будет запущена лишь в 2010 году, то формальный запуск "облачной" операционной системы Microsoft состоит уже в текущем году.

Microsoft инвестировала огромные суммы в создание центров обработки данных и разработку программного обеспечения, чтобы предложить своим клиентам интернет-версии своих приложений. Особый интерес у экспертов и потенциальных пользователей вызывает онлайновый Microsoft Office, который будет выпущен в начале 2010 года.

Google, в свою очередь, распространяет платную корпоративную подписку на свои офисные приложения, которые пока не пользуются значительной популярностью. Намного более удачными стали для компании бесплатные версии тех же приложений, привлекшие более 15 миллионов пользователей, сообщают "Вести".