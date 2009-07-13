Президент ветировал изменения в закон о радиочастотном ресурсе»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО наложил вето на принятый Верховной Радой Украины 11 июня т.г. Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О радиочастотном ресурсе Украины» (относительно обеспечения эффективного использования радиочастотного ресурса) из-за неоднозначности его норм. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Интернет Ассоциации Украины (ИнАУ).

В своих предложениях к Закону Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О радиочастотном ресурсе Украины" (опубликованы на сайте ВР) Президент, отмечает, что принятым законом (ст. 1 разд. 1), который поступил на подпись, предлагается определить, что основаниями для переоформления лицензии на пользование радиочастотным ресурсом Украины, кроме предусмотренных Законом Украины "О радиочастотном ресурсе Украины", является реорганизация юридического лица путем деления, выделения и общее заявление субъектов ведения хозяйства относительно перераспределения между ними радиочастотного ресурса, определенного в лицензиях. При этом законом предусматривается, что при реорганизации путем деления или выделения полученные лицензии могут быть переоформлены на субъект ведения хозяйства, который реорганизуется, и (или) на субъекты ведения хозяйства, которые образуются в результате реорганизации.

Однако, как отмечается в предложениях Президента, законом не устанавливаются «никакие требования к образуемым в результате такой реорганизации юридическим лицам относительно их способности осуществлять деятельность», связанную с использованием радиочастотного ресурса.

Президент Украины также считает, что принятый закон не определяет и «обязательные критерии перераспределения радиочастотного ресурса по общему заявлению субъектов ведения хозяйства», порядок переоформления лицензий на пользование радиочастотным ресурсом Украины в связи с перераспределением между субъектами ведения хозяйства выделенного им радиочастотного ресурса. Не предусматривается также распределение такого радиочастотного ресурса на конкурсных или тендерных принципах.

При этом, по мнению В.ЮЩЕНКО, в законе идет речь о возможности (а не об обязательности) переоформления лицензии на пользование радиочастотным ресурсом Украины, что таким образом «не исключает отказа в переоформлении». Однако законом не определены основания, из-за которых может быть отказано в переоформлении лицензии на пользование радиочастотным ресурсом Украины.

«Все выше отмеченное будет создавать основания для неоднозначности применения норм закона относительно возможности перераспределения радиочастотного ресурса», - отмечается в предложениях Президента Украины.

В.ЮЩЕНКО предлагает ВР отклонить Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О радиочастотном ресурсе Украины" (относительно обеспечения эффективного использования радиочастотного ресурса)".

Принятыми 11 июля т.г. изменениями в Закон «О радиочастотном ресурсе Украины» был урегулирован вопрос переоформления лицензий» на пользование радиочастотным ресурсом Украины и разрешений на эксплуатацию при реорганизации юридического лица путем деления и выделения, а также на основе общего заявления субъектов.

ИнАУ отправила в адрес Президента Украины письмо с просьбой ветировать Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О радиочастотном ресурсе Украины» (относительно обеспечения эффективного использования радиочастотного ресурса). По мнению ИнАУ, такие и ряд других изменений, «не согласовываются с положениями действующего законодательства в сфере регулирования пользования радиочастотным ресурсом Украины, не отвечают современным экономическим условиям, а также могут создать условия для злоупотреблений, коррупции и искажения конкуренции в соответствующей сфере».

Кроме того, как считают в ИнАУ, изменения в Закон «О радиочастотном ресурсе Украины» могут нанести значительный ущерб Госбюджету, т.к., в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 22.02.2006 г. № 200, стоимость выдачи новой лицензии на пользование радиочастотным ресурсом может достигать десятков миллионов гривень, в то время как переоформление любой лицензии стоит лишь 170 грн.