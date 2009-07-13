Повышение тарифов на кабельные каналы ударит по отрасли

Повышение компанией “Укртелеком» с 1 июля тарифов на пользование кабельной канализацией приведет к тяжелым последствиям для отрасли связи и операторов. Об этом говорится в совместном обращении Интернет Ассоциации Украины (ИнАУ) и УСПП, поступившем в адрес УНИАН.

В обращении отмечается, что ОАО «Укртелеком» были приняты и обнародованы новые тарифы на услуги по бронированию, доступу и использованию места в канале кабельной канализации электросвязи; изменились также условия осуществления услуг по прокладке кабеля в канале кабельной канализации.

«Новые тарифы и условия осуществления услуг уже вступили в действие», - говорится в обращении. При этом, согласно документу, «анализ новых тарифов» на использование кабельной канализации электросвязи показывает их «рост в среднем в 6-8 раз» в сравнении с предыдущими тарифами, которые действовали до 1 июля 2009 года.

Как считают в ИнАУ и УСПП, «такое беспрецедентное повышение тарифов» не является обоснованным и «приведет к существенным потерям конкурентных позиций операторов проводных телекоммуникаций перед ОАО «Укртелеком»», который является одним из участников этого рынка, причем крупнейшим.

По мнению авторов обращения, в условиях государственного регулирования тарифов на телекоммуникационные услуги проводной связи, а также постоянного уменьшения доходов операторов телекоммуникаций на фоне финансово-экономического кризиса при одновременном повышении требований к качеству услуг, подобное повышение тарифов на доступ к кабельной канализации электросвязи приведет к стагнации отрасли телекоммуникаций.

Кроме того, как говорится в обращении, новые тарифы предусматривают применение уменьшительного коэффициента 0,2 к тарифам для юридических лиц, которые финансируются за счет бюджетных средств в то время, как в предыдущем варианте тарифов этот коэффициент был равен 0,35. Что, как считают в ИнАУ и в УСПП, «не является обоснованным и приведет к потерям конкурентных позиций операторов негосударственной формы собственности».

При этом, по данным авторов обращения, решение о повышении тарифов принято ОАО «Укртелеком» в одностороннем порядке, «без какого-либо обсуждения с другими участниками рынка и даже без их предупреждения», при этом в настоящий момент операторы телекоммуникаций «поставлены перед фактом перезаключения действующих договоров» с ОАО «Укртелеком» еще до окончания их срока действия.

«Эти действия наибольшего участника рынка проводных телекоммуникаций, осуществляемые нерыночными средствами, мы расцениваем как такие, что сознательно направлены на перераспределение рынка телекоммуникаций в свою пользу при нарушении законодательства Украины о защите экономической конкуренции», - отмечается в обращении.

По данным авторов обращения, ОАО «Укртелеком» сегодня владеет почти 100% сетей кабельной канализации электросвязи Украины, подавляющая часть которых «досталась этому оператору еще со времен СССР». Такое сосредоточение стратегически важных для государства ресурсов в рамках одной компании, в условиях отсутствия регулирования тарифов и условий доступа к кабельной канализации электросвязи со стороны государства, как отмечается в обращении, «является опасным, особенно учитывая ожидаемую приватизацию ОАО «Укртелеком» и будущий переход его ресурсов в частные руки».

Поэтому, ИНАУ и УСПП обращаются к полномочным представителям государственной власти «с просьбой способствовать отмене «Укртелекомом» дискриминационных тарифов» на доступ и использование кабельной канализации электросвязи.