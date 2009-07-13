УМС расширил покрытие сети

Оператор мобильной связи «Украинская Мобильная Связь» (УМС, ТМ МТС-Украина) расширил покрытие сети в 11 населенных пунктах Украины. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

По данным пресс-службы, в период с 29 мая по 25 июня 2009 года МТС-Украина, в рамках программы улучшения качества связи и расширения зоны радиопокрытия сети, установила и ввела в эксплуатацию 32 новые базовые станции. 11 из них были запущены в населенных пунктах разных регионов Украины, где ранее не было покрытия сети УМС.

Увеличение емкости существующей сети проводится как путем строительства новых, так и путем расширения действующих базовых станций. За отчетный период было построено и введено в действие 92 дополнительные стойки базовых станций, которые улучшают качество связи в густонаселенных регионах Украины.

Новые базовые станции, в частности, были установлены в следующих населенных пунктах: в Волынской области: с. Волчицк Маневичского района, с. Дубечно Старовыжевского района; в Днепропетровской области: с. Красино Криворожского района, с. Веселое Межевского района; в Луганской области: с. Плотина Станично-Луганского района; в АР Крым: с. Яснополянское Джанкойского района.

Справка УНИАН. Сеть ЗАО «Украинская Мобильная Связь» (МТС-Украина) охватывает более 97% территории Украины, на которой проживает 99% населения. Компания обслуживает более 18,02 млн. абонентов. Компания владеет лицензиями на предоставление мобильной (стандарт GSM-900/1800, CDMA-450), стационарной и международной / междугородней связи, а также предоставляет услуги международного роуминга на пяти континентах.

УМС - 100% дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы», крупнейшего оператора мобильной связи в России и странах СНГ. Вместе со своими дочерними предприятиями ОАО «Мобильные ТелеСистемы» обслуживает более 93,98 миллиона абонентов. Население 82 регионов России, а также Армении, Беларуси, Украины, Узбекистана и Туркменистана, где МТС и ее дочерние предприятия имеют лицензии на оказание услуг в стандарте GSM, составляет более 230 миллионов человек.