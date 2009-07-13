Конфликт с «Укртрансконтейнером» завершается

Конфликтная ситуация с ЧП «Укртрансконтейнер» находится в стадии завершения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции заявил начальник Ильичевского морского торгового порта (ИМТП) Геннадий СКВОРЦОВ.

Он напомнил, что в пользу порта имеются два решения суда, решение Апелляционного суда, а кроме того, уже есть решение исполнительной службы, которая передала все имущество, находящееся в совместной деятельности, в пользование порта.

В то же время, по данным Г.СКВОРЦОВА, «Укртрансконтейнер» препятствует нормальной работе. В частности, несмотря на то, что имущество передано порту, рабочие ресурсы удерживаются в «Укртрансконтейнере».

«Видимо, рассчитывают на то, что порт не сможет выполнять свои функции», - отметил он.

По словам начальника ИМТП, порт и контейнерный терминал работают в штатном режиме, «несмотря на то, что старый владелец забрал систему управления контейнерным терминалом».

Г.СКВОРЦОВ также отметил, что "Укртрансконтейнер" подал кассацию на решение апелляционного суда.

Как сообщал УНИАН, 26 июня 2009 года Апелляционный хозяйственный суд Одесской области оставил в силе решение Хозяйственного суда Одесской области о расторжении договора о совместной деятельности между Ильичевским морским торговым портом (ИМТП) и ЧП «Укртрансконтейнер».

12 мая т.г. в ходе судебного заседания Хозяйственного суда Одесской области по иску прокуратуры Одесской области в интересах Министерства транспорта и связи Украины и порта к ЧП «Укртрансконтейнер» суд признал договор о совместной деятельности между Ильичевским морским торговым портом (ИМТП) и ЧП «Укртрансконтейнер» расторгнутым в связи с нарушениями его условий со стороны ЧП «Укртрансконтейнер». В то же время, «Укртрансконтейнер» решил обжаловать данное решение в апелляционном суде.

Напомним, прокуратура Одесской области обратилась с иском о расторжении договора о совместной деятельности, заключенного между ГП «ИМТП» и ЧП «Укртрансконтейнер», указывая на существенные нарушения «Укртрансконтейнером» условий заключенного договора и его неподобающее выполнение. Основными нарушениями, по мнению прокуратуры, является несвоевременное внесение ЧП «Укртрансконтейнер» своего взноса и, как следствие, несоблюдение плановых показателей развития контейнерного терминала, внесение взноса не в той валюте, которая предусматривалась договором, самовольный захват и использование имущества, которое в совместную деятельность не передавалось, финансирование собственных расходов за счет средств совместной деятельности, отказ предприятия компенсировать порту расходы, связанные с общей совместной деятельностью.

Против договора с «Укртрансконтейнером» также выступали профсоюзы ИМТП, народные депутаты и др. В частности, в 2005 году руководители профсоюзов порта заявили о незаконности сделки с ЧП «Укртрансконтейнер». В то время министр транспорта Иосиф ВИНСКИЙ неоднократно заявлял, что выступает против совместной деятельности в портах и что в этом году такие договоры будут расторгнуты во всех портах либо сотрудничество переведут на другие формы.

Справка УНИАН. Ильичевский морской торговый порт функционирует с 1958 года. Территория предприятия – 346 га, протяженность причальной линии – 5,4 км, площадь крытых складских помещений – 54,2 тыс. кв. м, открытой складской площадки – 743 тыс. 940 кв. м.

ИМТП принимает суда с осадкой до 13 м, длина не ограничена. Средняя глубина на подходе к порту – 13,5 м, что позволяет обслуживать суда практически любой грузоподъемности.

Ильичевский морской торговый порт в 2008 году увеличил грузоперевалку, по сравнению с 2007 г., на 18% – до 18 млн. 904 тыс. тонн. В частности, перевалка генеральных грузов выросла на 22% – до 10 млн. 877 тыс. тонн. Перевалка наливных грузов в 2008 году снизилась на 19%, перевалка навалочных грузов выросла на 24%.

ЧП «Укртрансконтейнер» является дочерней компанией Национальной контейнерной компании (НКК) – крупнейшего в России оператора контейнерных терминалов, занимающего лидирующее положение на рынке стивидорных услуг. Договор о совместной деятельности между портом и «Укртрансконтейнером» подписан в июне 2005 года.