Акционеры «Киевстара» распределят прибыль за 2008 год

ЗАО «Киевстар Дж.Эс.Эм.» намерено 1 сентября провести внеочередное общее собрание акционеров. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном в Ведомостях Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, на собрании планируется утвердить отчеты аудиторов относительно годовой финансовой отчетности Общества и его

дочернего предприятия за 2008 год, утвердить годовой отчет (годовой результат деятельности) Общества и его дочернего предприятия за 2008 год.

На основании утвержденных результатов деятельности акционеры планируют утвердить порядок распределения прибыли за 2008 год, а также определить срок, размер и порядок

выплаты доли прибыли (дивидендов) за 2008 год.

Кроме того, на собрании планируется утвердить порядок распределения нераспределенной прибыли за 2006 и 2007 годы, а также срок, размер и порядок выплаты доли прибыли (дивидендов) за 2006 и 2007 годы.

В повестке дня внеочередного собрания акционеров 1 сентября также следующие вопросы: утверждение отчетов и выводов Ревизионной комиссии Общества за 2008 год, создание Киевского филиала Общества на основе Киевского регионального управления и утверждение Положения о Киевском филиале Общества.

Справка УНИАН. Национальный мобильный оператор «Киевстар» – лидер украинского рынка мобильной связи (22,73 млн. человек по состоянию на 01.06.09). «Киевстар» обеспечивает покрытие территории, где проживает 99,9% населения Украины, охватывая своей сетью все большие и малые города и свыше 28 тыс. сельских населенных пунктов, все основные национальные и региональные трассы, большинство морских и речных побережий Украины. «Киевстар» предоставляет услуги EDGE/GPRS на всей территории своего покрытия Украины, а также роуминговые услуги в 195 странах на 5 континентах мира.

Акционерами «Киевстара» являются норвежская компания Telenor (56,51% акций) и “Альфа Телеком” через компанию «Сторм» (43,49% акций).

По состоянию на конец 2008 г. активы компании «Киевстар» составляли 18,110 млрд.грн., нераспределенная прибыль – 11,895 млрд.грн., собственный капиал компании – 12,565 млрд.грн., долгосрочные обязательства – 385 млн. грн. (в 2007 г. 2,3 млрд.грн.), текущие обязательства – 4,570 млрд.грн.

Чистая прибыль компании в 2008 году составила 5,559 млрд.грн. (в 2007 г. – 4,025 млрд.грн.).