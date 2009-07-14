Транспортники Кировоградщины уменьшили грузоперевозки

В январе-июне 2009 года предприятия транспортного комплекса Кировоградской области перевезли 3814,5 тыс. тонн грузов, что на 38,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

За указанный период грузооборот уменьшился на 20% и составил 11739 млн. ткм.

За полгода железной дорогой перевезено 2476,9 тыс. тонн грузов, что на 38,1% или на 1526,1 тыс. тонн меньше, чем в январе-июне 2008 года. Сократились отправки основных номенклатурных групп грузов: нефти и нефтепродуктов на 75,7%, черных металлов – на 72,1%, лесных грузов – на 66,1%, строительных грузов – на 50,8%, отходов черных металлов – на 41,7%. Вместе с тем, на 25% увеличились объемы отправки каменного угля, продуктов помола – на 69%.

Грузооборот железнодорожного транспорта в области в январе-июне 2009 года составил 11493,1 млн. ткм, что на 20,4% меньше аналогичного периода прошлого года.

Предприятиями автомобильного транспорта Кировоградской области за полгода перевезено 1334,6 тыс. тонн грузов, что на 40,4% меньше, чем за 6 месяцев 2008 года. Работа автопредприятий Кировограда составила 88,7% всех перевозок.

Предприятиями авиационного транспорта области за полгода перевезено 3 тыс. тонн грузов, что на 14,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-июне 2009 года всеми видами транспорта в области перевезено 49,4 млн. пассажиров и выполнена пассажирская работа в объеме 596,3 млн. пас. км. Наибольшая доля пассажирских перевозок среди городов и районов принадлежит транспортным предприятиям Кировограда - 26,6 млн. пассажиров (73,4%) и Светловодська– 3,7 млн. (10,1%) пассажиров.