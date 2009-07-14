Морские порты снизили грузоперевалку

Морские торговые порты Украины за январь-июнь 2009 года снизили перевалку грузов на 21,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, - с 67 млн. 014 тыс. тонн до 52 млн. 782 тыс. тонн. Об этом УНИАН сообщили в Министерстве транспорта и связи Украины.

По данным министерства, из 18 портов за отчетный период объемы перевалки увеличили лишь четыре: Керченский - на 24,6%, до 1 млн. 899 тыс. тонн; Херсонский – на 2,6%, до 1 млн. 568 тыс. тонн; Севастопольский – на 0,9%, до 202,5 тыс. тонн и Усть-Дунайский – на 16,9%, до 46,3 тыс. тонн.

В то же время Ильичевский порт сократил грузоперевалку на 12,5% - до 8 млн. 273 тыс. тонн; Одесский – на 20,7%, до 14 млн. 174 тыс. тонн; порт «Южный» - на 17,3%, до 9 млн. 224 тыс. тонн; Мариупольский – на 30,2%, до 5 млн. 447 тыс. тонн; Николаевский – на 17,3%, до 4 млн. 039 тыс. тонн; Феодосийский – на 8%, до 1 млн. 381 тыс. тонн; Измаильский – на 50,8%, до 1 млн. 906 тыс. тонн; Бердянский – на 39,9%, до 797,0 тыс. тонн; Евпаторийский – на 11,8%, до 956,6 тыс. тонн; порт «Октябрьск» - на 25,1%, до 1 млн. 184 тыс. тонн; Ренийский – на 54,7%, до 870,3 тыс. тонн; Скадовский – на 36,3%, до 342,2 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Общая грузоперевалка портов Украины в 2008 году, по данным Минтранссвязи, составила 132 млн. 178 тыс. тонн, что на 7% больше показателя 2007 года. В частности, перевалка грузов на экспорт выросла на 12% по сравнению с 2007 годом - до 60 млн. 196 тыс. тонн, импортных - на 21% - до 15 млн. 132 тыс. тонн.

Наивысшие показатели за всю историю деятельности продемонстрировали Одесский морской торговый порт – 34 млн. 562 тыс. тонн и Николаевский морской торговый порт – 9 млн. 254 тыс. тонн. Наибольшего показателя за годы независимости Украины достиг Херсонский морской торговый порт – 4 млн. 264 тыс. тонн.