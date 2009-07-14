«Богдан» сократил производство на 81,4%

Автомобильный завод «Богдан» (Луцкий автомобильный завод), входящий в корпорацию «Богдан», в январе-июне текущего года сократил выпуск легковых автомобилей на площадке в Черкассах на 81,4% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, – до 7,684 тыс. штук.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе корпорации.

В сообщении отмечается, что в июне т.г., после двухмесячного простоя, корпорация «Богдан» возобновила производство легковых автомобилей в Черкассах. За июнь с конвейера завода сошел 1621 автомобиль.

В компании объяснили, что негативная динамика производственных показателей связана с катастрофическим падением рынка новых легковых авто в Украине и отсутствием действенных шагов со стороны государства для защиты национального производителя.

Как сообщал УНИАН, в июне т.г. корпорация «Богдан» презентовала стратегию производства легковых автомобилей на 2009-2014 гг., согласно которой планирует в 2013 году выйти на проектную мощность полномасштабного производства легковых автомобилей, изготовив по 60 тыс. автомобилей Hyundai и Lada, а в 2014 году – по 62 тыс. автомобилей этих марок.

Справка УНИАН. Корпорация «Богдан» создана в феврале 2005 года с целью реализации масштабных инвестпроектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов.

На сегодня методом полномасштабного производства выпускаются автомобили Lada и Hyundai. В текущем году эти автобренды занимают соответственно первое и второе место по объемам продаж в Украине.

Корпорация «Богдан» в июне 2008 года ввела в эксплуатацию завод в Черкассах по производству легковых автомобилей. Инвестиции в этот проект составили свыше 330 млн. долл.