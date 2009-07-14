ЮЗЖД перевыполнила план по ремонту грузовых вагонов

В первой половине 2009 года вагонщики Юго-Западной железной дороги отремонтировали 1 901 грузовой вагон общего парка украинских железных дорог. Объем выполненных работ больше, чем было запланировано, на 86 вагонов или на 4,74%. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ЮЗЖД.

Кроме этого, на Юго-Западной железной дороге отремонтировано 534 частных грузовых вагонов. Также еще отремонтировано 325 грузовых вагонов предприятий Юго-Западной железной дороги.