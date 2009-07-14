Свыше 2 млн. пассажиров воспользовались крымским направлением

С начала июня по 12 июля 2009 года билеты на поезда в направлении АР Крым приобрели свыше 2 млн. человек. Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

В том числе, за указанный период в Крым железнодорожным транспортом прибыло около 1,16 млн. пассажиров, а выбыло - свыше 924 тыс. лиц. Сейчас специалисты отмечают ежедневный рост пассажиропотока.

Кроме того, за первое полугодие 2009 года железные дороги Украины оформили 6271 заявку на перевозку детских групп. Общее количество перевезенных детей по заявкам составляет свыше 285 тыс. чел., в частности, только за июнь перевезено более 137 тыс. детей.