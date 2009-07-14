Профильный комитет одобрил проект внесения изменений

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и связи одобрил проект закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О транзите грузов» (инициатор - народный депутат Руслан ЗЕЗЮЛЯ). Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства транспорта и связи Украины.

Согласно сообщению, на заседании комитета содокладчиком от министерства выступил глава Государственной администрации морского и речного транспорта Михаил ЧУБАЙ.

В ближайшее время проект будет вынесен на голосование Верховной Рады Украины.

Предварительно законопроект получил полную поддержку Минтранссвязи и согласован без замечаний Государственной таможенной службой.

Напомним, дата регистрация законопроекта – 26 марта 2009 года.

Этот законопроект имеет целью внедрение в украинских контейнерных портах системы «трансшипмента»: то есть, такого режима транзита грузов в контейнерах, которые не выходят за пределы одного пункта пропуска или зон таможенного контроля, при котором таможенное оформление происходит без представления грузовой таможенной декларации и без применения мер гарантирования доставки.

Без внесения соответствующих изменений в Закон «О транзите грузов» внедрение системы «трансшипмента» является невозможным, а, следовательно, украинские порты не имеют возможности привлекать новые контейнерные грузопотоки и получать дополнительные доходы от переработки этих грузов и обслуживания судов-контейнеровозов.