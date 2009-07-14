Производство легковых авто в Украине сократилось

Производство легковых автомобилей в Украине в январе-июне сократилось на 84%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 36,548 тыс. штук. Об этом УНИАН сообщили в Ассоциации автопроизводителей Украины «УкрАвтоПром».

По данным ассоциации, производство автобусов в Украине в январе-июне сократилось на 91,9%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 456 штук.

Также в сообщении сказано, что в январе-июне в Украине было произведено 935 грузовых автомобилей.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году, по данным Госкомстата, производство легковых автомобилей в Украине увеличилось на 5,6%, по сравнению с 2007 годом, до 402 тыс. штук. Производство автобусов в Украине в 2008 году увеличилось на 10,5%, по сравнению с 2007 годом, до 10042 штук.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются Корпорация «УкрАВТО» (ЗАО «ЗАЗ»), Корпорация «Богдан» (ОАО «ЛуАЗ» и ОАО «Черкасский автобус»), ЗАО «Еврокар», Корпорация «АИС» (ООО «КрАСЗ»), Корпорация «Эталон» (ЗАО «Черниговский автозавод» и ЗАО «Бориспольский автозавод») и др.