В Черкассах могут остановиться троллейбусы

Коммунальное предприятие «Черкассыэлектротранс» находится на грани остановки из-за задолженности Кабинета министров перед предприятием за перевозку льготных категорий населения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черкасского горисполкома, КП «Черкассыэлектротранс» перевезло за первое полугодие льготников почти на 6 млн. грн., однако из госбюджета город получило лишь половину необходимой суммы компенсации - 3 млн. 305 тыс.

В горисполкоме сообщают, что в целом в этом году Черкассы должны получить из госбюджета 11 млн. 955 тыс. грн. компенсации за льготные перевозки. По данным Министерства финансов, основные платежи запланированы на четвертый квартал. Такой график выплат отрицательно скажется на роботе КП «Черкассыэлектротранс», поскольку, обслуживая огромное количество льготников, троллейбусники работают себе в убыток. Свободных средств предприятие не имеет, все поступления направляются на выплату зарплаты, однако долг по выплате зарплаты уже составляет 1 млн. грн., информирует пресс-служба горисполкома.

“Если бы государство выполнило собственные обязательства, полностью компенсировав перевозку льготников, предприятие могло бы частично осуществлять ремонт и закупку запчастей», – отметил Черкасский городской голова Сергей ОДАРИЧ.

По его словам, “если раньше для погашения дефицита средств черкасская мэрия использовала средства из городского бюджета или привлекала ссуды, то сейчас, в условиях кризиса, это невозможно”.

С.ОДАРИЧ сообщил, что подобная ситуация сложилась и на других коммунальных предприятиях электротранспорта в других городах Украины, потому существует вполне реальная угроза, что троллейбусы и трамваи могут просто остановиться.