Английская Королевская почта готовит очередную забастовку

Тысячи работников Королевской почты (Royal Mail) Великобритании проведут массовые акции протеста по всей стране в пятницу 17 июля, требуя от руководства остановить сокращения и учитывать мнение профсоюзов при выработке политики реформирования организации, говорится в сообщении профсоюза работников связи CWU, распространенном во вторник. Об этом сообщает РИА Новости.

В конце июня работники некоторых отделений почты в Лондоне уже провели акцию протеста. Тогда к ним примкнули их коллеги из нескольких шотландских городов.

Однако, по словам главы профсоюза Дэйва Уорда, проблемы с руководством продолжаются. В рамках реформирования Royal Mail организация проводит политику сокращений, заменяя человеческий труд машинным, особенно в области сортировки почты. По словам Уорда профсоюзы все еще ждут ответа на свое предложение объявить трехмесячный "мораторий"на забастовки, если Королевская почта вернется к полноценным переговорам. "Не ведется никаких переговоров относительно замены человеческого труда на механический, относительно введения новых систем доставки писем или пересмотра правил проведения забастовок", - добавил глава CWU. По его словам, нынешняя политика сокращений, увеличивающиеся нагрузки на работников почты и "политика запугивания со стороны руководства"не могут продолжаться. Среди городов, которые уже объявили о поддержке акции протеста, - Лондон, Эдинбург, Бристоль, Дарлингтон, Плимут и другие.