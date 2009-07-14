ЮЗЖД продлит маршрут электропоезда Киев-Чернигов до Славутича

Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) с 24 июля продлит маршрут следования электропоезда повышенного комфорта №846/844 Киев-Чернигов-Киев до станции Славутич для улучшения обслуживания пассажиров.

Об этом УНИАН сообщает пресс-служба ЮЗЖД.

Поезд будет отправляться под номером 846/845-844/843 Киев-Славутич-Киев со станции Киев-Пассажирский в 17.57, прибывать в Славутич в 21.57. В обратном направлении, начиная с 25 июля 2009 года, электропоезд будет отправляться со станции Славутич в 05.09, прибывать в Киев – в 09.13.

При этом для обеспечения перевозки пассажиров на участке Чернигов-Славутич-Чернигов в электропоезд повышенного комфорта № 846/845-844/843 Киев-Славутич-Киев в вагоны №1 и №2 будет позволена посадка пассажиров с билетами по пригородному тарифу. В связи с этим курсирование электропоезда №6861/6852 Чернигов-Неданчичи-Чернигов отменяется.