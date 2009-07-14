На гаишника можно "стукнуть" с помощью СМС-ки

ГАИ начинает акцию “Не будь безразличным!” с целью усиления "прозрачности" деятельности Госавтоинспекции

Департамент ГАИ начинает акцию “Не будь безразличным!”, цель которой - улучшение качества работы, усиление "прозрачности" деятельности Госавтоинспекции, а также налаживание партнерских отношений со всеми участниками дорожного движения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Департамента ГАИ Министерства внутренних дел Украины.

Суть акции заключается в том, что в случае долговременного ожидания в очередях или случаев грубого и бестактного отношения работников ГАИ посетители могут отправить СМС на номер 7660. В соответствующем центре будет осуществляться анализ поступивших СМС, и будут приниматься меры реагирования к руководителям подразделений.

Акция будет апробирована во всех подразделениях Госавтоинспекции города Киева, в том числе регистрационно-экзаменационных и диагностических станциях ГАИ. В дальнейшем планируется распространить ее по Украине.

Сейчас продолжается техническая подготовка для начала акции. В ходе ее Департамент ГАИ МВД Украины объявляет конкурс на лучший логотип для этой акции.

Конкурс будет проводиться с 15 июля по 5 августа 2009 года. В конкурсе могут принять участие все желающие. Работы необходимо направлять в Департамент ГАИ МВД Украины по адресу: 04171, г. Киев, ул. Лукьяновская, 62 с пометкой “На конкурс” или по электронному адресу: zmiddai@sai.gov.ua.

Победитель конкурса награждается дипломом и денежной премией в размере 2 тыс. грн.