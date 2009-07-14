Херсон не одобряет планы расширения порта на левобережье

Левый берег Днепра не должен быть задействован в расширении государственного предприятия «Херсонский морской торговый порт» (ХМТП), несмотря на то, что сам ХМТП неоднократно анонсировал строительство портовых мощностей на левобережье. Это противоречит генплану Херсона.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил главный архитектор Херсона Григорий ХОДИН.

«Расширение морпорта на левобережье идет вразрез с генпланом Херсона, к тому же у морпорта нет выводов экологических экспертиз о возможности строить в этом районе портовые комплексы», - сказал он.

По словам Г. ХОДИНА, на левом берегу Днепра напротив Херсона согласно ныне действующему генплану планируется расширить город, в том числе за счет коттеджной жилищной застройки, новых деловых районов и создания рекреационных зон.

Как сообщал УНИАН, в конце 2008 г. ХМТП презентовал программу развития порта до 2015 г., которая включает в себя 12 инвестиционных проектов стоимостью от 40 тыс. до 112 млн. долларов США.

В частности, называются проекты по развитию железнодорожных сетей на причалах, строительство элеватора вместимостью до 47 тыс. тонн, железнодорожная ветка Цюрупинск — ХМТП, строительство причальных комплексов и комплекса по переработке биоэтанола на левом берегу Днепра в районе Херсона.

В июне 2009 г план развития ХМТП был утвержден в Минтранссвязи Украины.

Справка УНИАН. Херсонский морской торговый порт включает десять причалов, оборудованных всем необходимым для переработки генеральных, навалочных и сыпучих грузов. Причалы обслуживают 17 портальных, 6 плавучих кранов, а также 135 единиц погрузочной техники. Более 40% перерабатываемых в порту грузов — минеральные удобрения и химические грузы навалом и пакетированные, и около 40% — хлебные грузы.

Перерабатываются также черные металлы всех профилей, чугун в чушках, кокс, ферросплавы, лес, торф и т.д.

Площадь складских помещений - 42 тыс. кв. м. В составе портового флота — 32 судна, в том числе буксиры, баржи, суда класса «река-море». Мощности порта рассчитаны на обработку 4 млн. тонн грузов в год.