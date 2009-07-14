20 т подсолнечного масла затопили дорогу В Саратове (Россия)

Автомобильную дорогу в центре Саратова во вторник затопили 20 тонн подсолнечного масла, вылившиеся из неисправной автоцистерны, сообщил РИА Новости оперативный дежурный городской службы спасения.

"Инцидент произошел на улице 50-летия Октября. У КамАЗа с прицепной цистерной оторвался крепеж, и содержимое цистерны вылилось на дорогу", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что на скользкой дороге столкнулись три автомашины, а проезжающий транспорт на колесах "растащил масло на целый квартал".

На месте ЧП дежурит пожарный автомобиль и спасатели МЧС. Собеседник уточнил, что у КамАЗа были государственные регистрационные номера Краснодарского края. Он доставлял масло на саратовский жиркомбинат.