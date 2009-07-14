«Визз Эйр Украина» перевезет в 2009г. более 520 тыс. пассажиров

Лоу-кост авиаперевозчик «Визз Эйр Украина» в 2009 году намерена перевезти более 520 тыс. пассажиров.

Об этом УНИАН сообщили в компании.

В то же время, напомним, в феврале т.г. член совета директоров «Визз Эйр Украина» Наталия КАЗМЕР заявляла о планах компании перевезти в 2009 г. 700-800 тыс. пассажиров.

Согласно сообщению, за первый год деятельности (с 11 июля 2008 г.) компания перевезла около 420 тыс. пассажиров на 12 рейсах (внутренних, международных и чартерных). Кроме того, за год работы на украинском рынке авиакомпания открыла базу в киевском международном аэропорту «Борисполь», получила в эксплуатацию 2 новых воздушных судна Airbus A320, наняла 75 украинских сотрудников.

«Украина – один из самых непредсказуемых рынков, на которых нам довелось работать, но вместе с этим, она открывает значительные перспективы. Достижения первого года свидетельствуют о том, что эта существенная инвестиция была полностью оправдана, учитывая огромный потенциал украинского авиационного рынка», – сказала Н.КАЗМЕР.

Справка УНИАН. «Визз Эйр Украина» стала первой в Украине бюджетной (low-cost) авиакомпанией. Входит в группу компаний Wizz Air. Авиакомпания начала внутренние авиаперевозки в июле 2008 г. на новом Airbus A320 на 180 мест и перевезла до конца 2008 г. около 130 тыс. пассажиров. В январе 2009 г. авиакомпания вышла на третье место по объемам перевозок в киевском международном аэропорту «Борисполь». В парке компании на сегодня 2 самолета Airbus A320.