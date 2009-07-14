«Нибулон» не закладывал водную акваторию в иностранном банке

Генеральный директор ООО СП «Нибулон» Алексей ВАДАТУРСКИЙ считает неправдивыми и недостоверными заявления начальника порта ГП «Николаевский морской торговый порт» Василия КАПАЦЫНЫ относительно захвата компанией 22 га акватории порта.

Об этом УНИАН сообщили в компании.

По словам А.ВАДАТУРСКОГО, свою правовую оценку по поводу долгосрочной аренды «Нибулоном» земельного участка, который передал ему Николаевский горсовет, уже дали прокуратура Николаевской области (30 марта 2009 г.), Апелляционный суд Николаевской области (9 июня 2009 г.), Генеральная прокуратура Украины (16 июня 2009 г.). В частности, в постановлении прокуратуры Николаевской области от 30 марта 2009 года говорится, что «предоставленные ООО СП «Нибулон» в аренду земельные участки в состав внутренних водных путей, которые относятся к категории судоплавающих, а также к границам акватории, переданной в пользование ГП «Николаевский морской торговый порт», не относятся».

А.ВАДАТУРСКИЙ также опроверг информацию, что водная акватория заложена «Нибулоном» в одном из иностранных банков.

Как сообщал УНИАН, вчера, 13 июля, заместитель министра транспорта и связи Украины – глава Государственной администрации морского и речного транспорта Михаил ЧУБАЙ заявил о незаконности владения компанией «Нибулон» акваторией и землями водного фонда в Николаевском морском порту. Как пояснил начальник Николаевского порта Василий КАПАЦЫНА, зерноперерабатывающий терминал компании «Нибулон» работает в порту незаконно, поскольку с нарушением требования законодательства захватил акваторию в 22 гектара, примыкающую к причалу, в свою собственность. В то же время, акватория морских портов может находиться только в госсобственности.

В связи с этим В.КАПАЦЫНА обратился в Генпрокуратуру и СБУ с просьбой проверить незаконное завладение акваторией порта компанией «Нибулон».

В свою очередь М.ЧУБАЙ отметил, что на прошлом заседании правительства 8 июля т.г. было принято решение решить вопрос и закрепить акваторию Николаевского порта в государственной собственности.