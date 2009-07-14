Авиакомпания Yemenia не вошла в "черный список" ЕС

Еврокомиссия не внесла в "черный список" авиаперевозчиков, которым запрещены полеты в воздушном пространстве ЕС, йеменскую авиакомпанию Yemenia после того, как ее лайнер разбился у побережья Коморских островов в конце июня, сообщает во вторник агентство Рейтер со ссылкой на заявление главного исполнительного органа Евросоюза.

В список, первоначально составленный два года назад, в настоящее время входят свыше ста авиакомпаний, в основном из стран Африки и Азии, самолеты которых не соответствуют европейским нормам безопасности.

Согласно полученной информации, ЕК исключила из "черного списка" названия четырех индонезийских авиаперевозчиков - Garuda, Mandala, Airfast и Premiair. Эти компании, говорится в документе, произвели усовершенствования в области безопасности. "Признаны значительные усовершенствовани