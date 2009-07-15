Подержанные авто можно ввозить в РФ только с разрешения Россельхознадзора

Подержанные автомобили с сегодняшнего дня можно импортировать в Россию только с разрешения фитосанитарных служб Россельхознадзора. Как сообщает ИТАР-ТАСС, это относится как к легковым автомобилям, так и к микроавтобусам, грузовикам и бетономешалкам.

Транспортные средства впервые за историю существования Россельхознадзора, наряду с овощами, фруктами и цветами, включены в перечень обязательного досмотра фитосанитаров, поскольку в прямом смысле везут на себе опасные объекты, сообщил "Российской газете" пресс-секретарь ведомства Алексей Алексеенко.

По данным Россельхознадзора, за два года инспекторы обнаружили на таможне свыше 4 тыс единиц техники со следами "почв и насекомых в живом и мертвом виде". При этом врачи на "секонд-хендах" зарегистрировали таких опасных для лесов, полей и рек вредителей, как азиатская хлопковая совка, белая бабочка, непарный шелкопряд, японский жук. "Профилактика всегда обходится экономике страны дешевле, чем ликвидация уже имеющихся очагов опасных организмов", - отмечают в Россельхознадзоре.

Отвечая на вопрос, сколько времени будет занимать и из чего состоять процедура получения сертификата, А.Алексеенко сказал, что "осмотр машины будет бесплатным и визуальным, то есть на глаз, а в случае подозрений на наличие карантинных объектов будет проводиться лабораторная экспертиза". Для этого необходимо обращаться в территориальное управление Россельхознадзора по месту ввоза товара.

Главный совет, который дал А.Алексеенко, - мыть до блеска и обрабатывать машины еще до ввоза в Россию. "Тогда при всем желании никто не сможет придраться", - пообещал он.