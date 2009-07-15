Подписка на периодику на II полугодие увеличилась на 0,9%

Подписка на периодические издания в Украине на II полугодие 2009 года выросла, в сравнении с аналогичным периодом 2008 года, на 0,9% - до почти 17 млн.экз.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Украинского госпредприятия почтовой связи «Укрпочта».

Наряду с успешной подписной компанией в пресс-службе отметили «неудовлетворительное состояние абонхозяйства», которое «длительное время тревожит не только потребителей, но и почтовиков».

В частности, каждый второй абонентский почтовый шкаф нуждается в настоящее время в ремонте или замене, которая в свою очередь влечет уменьшение количества подписчиков в первую очередь на дорогие журналы и газеты, что является серьезным сдерживающим фактором подписной кампании в целом, а следовательно, ведет к уменьшению объемов доходов как издателей, так и распространителей.

Решения этой проблемы предпритие видит в том, чтобы в рамках местных бюджетов выделялись целевые средства на замену и ремонт почтовых ящиков. При этом следует отметить, что в соответствии со ст. 23 Закона Украины «О почтовой связи», «приобретение, установка и содержание в надлежащем состоянии абонентских почтовых шкафов (абонентских почтовых ящиков), осуществляется владельцами жилых и административных домов».

Справка УНИАН. УГППС «Укрпочта» - национальный оператор почтовой связи, имеет в своем составе свыше 15 тыс. отделений почтовой связи (из них свыше 11 тыс. – в сельской местности), которые предоставляют услуги населению на всей территории Украины. На предприятии работают около 110 тыс. работников. Компания обслуживает почти 15 млн. абонентских почтовых ящиков, имеет прямой почтовый обмен с 72 странами мира, обслуживает 37 магистральных автомобильных маршрутов длиной свыше 29,4 тыс. км и 3 авиационных маршрута для перевозки почты и печатных изданий.

Предприятие ежегодно распространяет более миллиарда экземпляров периодических печатных изданий, пересылает сотни миллионов единиц письменной корреспонденции, осуществляет десятки миллионов почтовых переводов. В целом «Укрпочта» предлагает потребителям свыше 50 видов услуг. С 1992 года УДППС «Укрпочта» начато издание маркирующей продукции. За годы независимости в Украине выпущено свыше 900 сюжетов почтовых марок.