ВОЛЯ предложила новые тарифы «Эксперт» и «Телепорт-VIP»

Дата-центр компании ВОЛЯ разработал два новых акционных тарифных плана для абонентов – «Эксперт» и «Телепорт-VIP» без ограничения трафика. Об этом корреспонденту УНИАН сообщила руководитель пресс-службы компании ВОЛЯ Алина СИГДА.

По ее данным, в тарифном плане «Телепорт-VIP» абоненты получают неограниченный украинский трафик на скорости 1 Гбит/с и неограниченный зарубежный трафик на скорости 100 Мбит/с. При этом в данном тарифном плане для абонентов Дата-центра ВОЛЯ предусмотрены ряд дополнительных возможностей и преимуществ, среди которых предоставление места для размещения оборудования (шкаф (стойка) емкостью 42 юнита), 58 IP-адресов, отдельного Ethernet-коммутатора (24 порта, 1 Гбит/с), отдельного устройства для удалённого доступа (IP-KVM). Кроме того, для абонентов обеспечиваются электропитание (200 В, 22 розетки, 7.5 кВА/6 кВт), возможность удалённого управления электропитанием, подключение к двум независимым системам электропитания. Также абонент имеет возможность разместить в Дата-центре ВОЛЯ собственную стойку или шкаф.

В тарифном плане «Эксперт» абоненты получают два подключения на скорости 1 Гбит/с и гигабитный Ethernet-коммутатор на время пользования тарифным планом. Кроме того, в этом тарифном плане абонентам предоставляется в пользование мощный сервер Intel Xeon Quad-Core 3330 / 4Gb / 2xTb, в абонплату включен входящий зарубежный трафик объемом 300 Гб и неограниченный исходящий зарубежный и украинский трафик. Также абоненту предоставляются 4 IP-адреса, электропитание 2х220 В, место на сервере резервного хранения данных объемом 300 Гб.

Как отметила А.СИГДА, во всех тарифных планах Дата-центра ВОЛЯ отсутствует плата за первоначальную установку серверов и оборудования, а по желанию абонента в пакет документов может входить отдельное приложение к договору о гарантированном уровне сервиса (Service Level Agreement – SLA).

По ее словам, на сегодняшний день Дата-центр ВОЛЯ имеет две технические площадки ёмкостью более 7000 юнитов, при этом наличие двух независимых технических площадок позволяет абонентам создавать распределённые отказоустойчивые решения.

Справка УНИАН. Дата-центр ВОЛЯ – подразделение компании ВОЛЯ, которое занимается предоставлением услуг хостинга серверов (аппаратный хостинг, сolocation/колокейшн, выделенный сервер (dedicated), виртуальный сервер (VPS, VDS)) – размещение сервера на специально оборудованной технической площадке и подключение его к сети Интернет. На время пользования услугой бесплатно предоставляется сервер стандартной конфигурации. При желании абонент может установить свой собственный сервер вместо стандартного. За установку сервера абонента дополнительная плата не взимается.

Компания ВОЛЯ является национальным украинским провайдером телекоммуникационных услуг и предоставляет комплекс современных телекоммуникационных услуг – кабельное цифровое телевидение, высокоскоростной доступ в Интернет, видео-по-запросу, голосовая связь, а также услуги крупнейшего в Украине дата-центра.