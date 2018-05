ЕК внесла в «черный список» все авиакомпании Казахстана и Замбии

Еврокомиссия внесла в «черный список» все авиакомпании Казахстана и Замбии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

В соответствии с сообщением, только казахстанская авиакомпания Air Astana может выполнять отдельные рейсы в Европейский Союз при соблюдении жестких условий.

В то же время Еврокомиссия отметила значительное улучшение безопасности на четырех авиакомпаниях Индонезии - Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Mandala Airlines и Premiair, - внесенных в “черный список” в июле 2007 года. Эти компании было решено исключить из “черного списка” вместе с тайваньской One Two Go.

Еврокомиссия также отметила усилия авиационных администраций Габона и Украины по улучшению защиты безопасности в гражданской авиации. В то же время, все четыре украинские авиакомпании, которые раньше попали в “черный список”, остаются в нем, вместе с пятью компаниями из Корейской Народно-Демократической Республики, Судана, Афганистана, Камбоджи и Руанды, а также со всеми компаниями (в общей сложности – 246) из 12-ти других стран.

Как сообщал УНИАН, 4 июля 2007 года Еврокомиссия прибавила в “черный список” первую украинскую компанию - Volare Aviation Enterprise. 11 сентября 2007 года Европейская комиссия внесла в перечень “украинско-средиземноморские авиалинии”.

11 апреля 2008 года список пополнился Ukrainian Cargo Airways - ”Украинской авиационной транспортной компанией”, которая является государственным предприятием Министерства обороны и предоставляет услуги по грузовым перевозкам самолетами Ил-76, Ан-26, Ан-12 и пассажирских – Ту-154.

В апреле 2009 года Еврокомиссия внесла в список еще одну украинскую авиакомпанию – «Мотор Сечь».

16 апреля этого года председатель Госавиаадминистрации Александр ДАВЫДОВ сообщил УНИАН, что Украина планирует еще до конца этого года добиться исключения из “черного списка” по меньшей мере двух украинских компаний: “Украинско-средиземноморских авиалиний” и “Украинской авиационной транспортной компании”. Компанию Volare планируют вывести из списка, аннулировав сертификат, поскольку она еще в 2008 году прекратила свое существование.

“Черный список” авиакомпаний был создан в марте 2006 года.