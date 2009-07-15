«Укртелеком» расширил международный роуминг

Компания «Укртелеком» расширила международный роуминг в Черногории и Франции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, новым роуминг-партнером в Черногории стал оператор мобильной связи Mtel, во Франции – Orange.

По данным пресс-службы, абоненты «Укртелекома» могут воспользоваться в сетях данных операторов и услугами мобильного Интернета.

В настоящий момент абоненты Utel могут воспользоваться услугами международного роуминга мобильной связи на территории 45 стран в сетях более 50 операторов. Кроме того, пользование услугами передачи данных в международном роуминге возможно в России, Беларуси, Польше, Швеции и Азербайджане.

Справка УНИАН. Компания «Укртелеком» предоставляет услуги мобильной связи третьего поколения (3G) в стандарте UMTS под торговой маркой Utel. Компания насчитывает более 260 тысяч абонентов.