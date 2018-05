4 авиакомпании Украины остаются в «черном списке» ЕК

Еврокомиссия внесла в «черный список» все авиакомпании Казахстана и Замбии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

Как отмечается в сообщении, только казахстанская авиакомпания Air Astana может выполнять отдельные рейсы в Европейский Союз при соблюдении жестких условий.

В то же время Еврокомиссия отметила значительное улучшение безопасности на четырех авиакомпаниях Индонезии - Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Mandala Airlines и Premiair, внесенных в “черный список” в июле 2007 года. Эти компании было решено исключить из “черного списка” вместе с тайваньской One Two Go.

Еврокомиссия также отметила усилия авиационных администраций Габона и Украины по улучшению защиты безопасности в гражданской авиации. В то же время, все четыре украинские авиакомпании, которые раньше попали в “черный список”, остаются в нем, вместе с пятью компаниями из Корейской Народно-Демократической Республики, Судана, Афганистана, Камбоджи и Руанды, а также со всеми компаниями (в общей сложности – 246) из 12-ти других стран.

Как сообщал УНИАН, 4 июля 2007 года Еврокомиссия добавила в “черный список” первую украинскую компанию - Volare Aviation Enterprise. 11 сентября 2007 года Европейская комиссия внесла в перечень “Украинские средиземноморские авиалинии”.

11 апреля 2008 года список пополнился Ukrainian Cargo Airways - ”Украинской авиационной транспортной компанией”, которая является государственным предприятием Министерства обороны и предоставляет услуги по грузовым перевозкам самолетами Ил-76, Ан-26, Ан-12 и пассажирских – Ту-154.

В апреле 2009 года Еврокомиссия внесла в список еще одну украинскую авиакомпанию – «Мотор Січь».

16 апреля т.г. председатель Госавиаадминистрации Александр ДАВЫДОВ сообщил УНИАН, что Украина планирует еще до конца года добиться исключения из “черного списка” по меньшей мере двух украинских компаний: “Украинские средиземноморские авиалинии” и “Украинская авиационная транспортная компания”. Компанию Volare планируют вывести из списка, аннулировав сертификат, поскольку она еще в 2008 году прекратила свое существование.

“Черный список” авиакомпаний был создан в марте 2006 года.