Профсоюз железнодорожников обеспокоен инициативой Минфина

Профсоюз железнодорожников и транспортных строителей Украины обеспокоен инициативой Министерства финансов отказаться от бюджетного финансирования железнодорожных медицинских учреждений.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе профсоюза.

По данным профсоюза, Минфин в письме относительно предельных объемов расходов на 2010 год для главных распорядителей Государственного бюджета предлагает в следующем году осуществлять финансирование отраслевых медицинских заведений только за счет собственных средств железных дорог.

Как подчеркивается в сообщении, железные дороги и работники отрасли, платя налоги полностью, выполняют свои обязательства перед бюджетом и имеют право на медицинское обслуживание за счет средств Государственного бюджета, как и все граждане Украины. При этом в профсоюзе отмечают, что железные дороги не выдержат дополнительной финансовой нагрузки. «Из-за сложного финансового положения железные дороги вынуждены будут закрыть ряд лечебных заведений, отказаться от обслуживания в отраслевых медицинских заведениях прикрепленного к ним населения (не работников железных дорог, пенсионеров), безработными станут тысячи медработников», - отмечается в сообщении.

В профсоюзе отмечают, что финансово-экономический кризис, сказавшийся негативно на грузоперевозках, сложная финансовая ситуация, сокращение из-за этого зарплат железнодорожников на 20%, создали напряжение в трудовых коллективах. «В этой сложной ситуации намерение Кабинета Министров лишить железнодорожников финансирования медицинского обслуживания может стать детонатором социального взрыва, который будет иметь крайне негативные последствия для всей экономики Украины», - отмечается в сообщении.

В связи с этим Совет профсоюза предлагает Кабмину пересмотреть предложения относительно лишения медицинских заведений железнодорожного транспорта бюджетного финансирования. «В ином случае Совет профсоюза не будет сдерживать железнодорожников, а наоборот, выступит организатором массовых акций протеста с целью защиты законных прав работников», - отмечается в сообщении.