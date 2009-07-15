Иностранцам в роуминге не нужно регистрировать коды IMEI

Регистрация кодов IMEI мобильных телефонов в обобщенной базе данных автоматизированной информационной системы учета мобильных терминалов ГП «Украинский государственный центр радиочастот» (УГЦР) для иностранных граждан, пользующихся услугой международного роуминга, не нужна.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УГЦР.

По данным УГЦР, вступившие в силу с 28.03.2009 года правила о порядке ввоза из-за границы в Украину радиоэлектронных средств и реализации не касаются тех иностранных граждан, кто пользуется услугами роуминга.

В то же время, как сообщили в УГЦР, если представитель иностранного государства, пребывающий в Украине, решил не пользоваться услугами роуминга, то для подключения его мобильного телефона к сетям украинских операторов ему необходимо приобрести SIM-карту. При первом подключении оператор предупредит пользователя, что телефон будет обслуживаться только три месяца, а его код IMEI внесен в серый список. После этого срока телефон автоматически будет внесен в черный список и отключен оператором от сети.

В случае пребывания граждан иностранного государства в Украине больше 3-х месяцев, для продолжения пользования мобильным телефоном необходимо послать в УГЦР таможенную декларацию с записью типа телефона и его кода IMEI. При отсутствии же такого документа – данные о телефоне и ксерокопии страницы паспорта с фамилией и отметкой о пересечении украинской границы.

«Код IMEI такого телефона будет внесен в обобщенную базу данных УГЦР и он будет обслуживаться оператором на законных основаниях», - сказано в сообщении УГЦР.

Как сообщал УНИАН, согласно решению НКРС о Порядке реализации в Украине радиоэлектронных средств и излучающих устройств и согласно Положению о ввозе в Украину таких устройств, с 28 марта 2009 года не разрешается ввоз и реализация мобильных терминалов/телефонов без регистрации индивидуального кода (серийного номера) IMEI в обобщенной базе данных. Такую обобщенную базу данных ведет государственное предприятие «Украинский государственный центр радиочастот» (УГЦР) в рамках информационной системы учета мобильных терминалов.

Обобщенная база данных кодов IMEI мобильных телефонов информационной системы имеет три реестра: так называемые белый список, черный список и серый список. В белый список заносятся номера кодов мобильных телефонов, которые разрешены к применению в сетях операторов мобильной связи. Это все номера телефонов, которые зарегистрированы в сетях операторов до конца сентября 2009 года или легально ввезены в Украину. В черный список заносятся номера мобильных телефонов, которые не занесены в белый список или зарегистрированы органами МВД как ворованные (операторы не имеют право обслуживать эти телефоны). В серый список входят номера телефонов, которые не зарегистрированы ни в белом, ни в черном списке. В течение трех месяцев телефоны из этого списка переходят в белый или черный список (в зависимости от результатов проверки легальности таких телефонов).

Справка УНИАН. IMEI - международный идентификатор мобильного оборудования, который состоит из 15 цифр и является уникальным для каждого мобильного телефона. Код устанавливается на заводе при изготовлении телефона и служит для его идентификации в сети оператора.