Днепропетровский тепловозоремонтный сократил прибыль

ОАО «Днепропетровский тепловозоремонтный завод» (Днепропетровск) в январе-июне сократило чистую прибыль на 85,23%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 0,997 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении предприятия, опубликованном в интернет-издании Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Отмечается, что в январе-июне Днепропетровский тепловозоремонтный завод сократил чистый доход на 74,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 32,762 млн. грн., а также сократил валовой доход (выручку) от реализации на 74,3% – до 39,314 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году Днепропетровский тепловозоремонтный завод увеличил чистую прибыль на 90,4%, по сравнению с 2007 годом, до 7,544 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Днепропетровский тепловозоремонтный завод» (Днепропетровск) производит ремонт маневровых тепловозов серии ЧМЭ-3 и тепловозов серии ТО-10 всех индексов, ТЕМ-2, тепловозов серии 2ТЕ116.

100% акций ОАО «Днепропетровский тепловозоремонтный завод» принадлежат государству и находятся в управлении Министерства транспорта и связи Украины.