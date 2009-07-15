«Укрзализныця» получила менее четверти компенсаций

За шесть месяцев 2009 года железными дорогами Украины были перевезены пассажиры льготных категорий на сумму 243,3 млн. грн., за что получена компенсация в размере 54,2 млн. грн., или 22,3% от необходимой суммы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Согласно сообщению, в частности, от областных госадминистраций получено 34,8 млн. грн., или 23,4% от необходимой суммы (149,2 млн. грн.).

Также сложной остается ситуация с финансированием перевозки студентов высших учебных заведений І-ІV уровней аккредитации и учеников профессионально-технических учебных заведений. Железными дорогами в первом полугодии перевезены студенты на сумму 78,9 млн. грн., в то время как компенсация составила лишь 19 млн. грн., или 24,2% от необходимого.

Согласно сообщению, наихудшая ситуация с финансированием сложилась с перевозкой детей в возрасте от 6 до 14 лет. Железные дороги потратили на эти перевозки 14,7 млн. грн., а компенсации не получили вообще.

Справка УНИАН. В соответствии с действующим законодательством Украины, железные дороги безотказно предоставляют льготный проезд 24 категориям граждан: ветеранам войны и труда, участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, пенсионерам по возрасту, студентам высших учебных заведений І-ІV уровней аккредитации и ученикам профессионально-технических заведений, детям в возрасте от 6 до 14 годов и др.

Согласно Закону Украины «О железнодорожном транспорте», убытки от перевозок отдельных категорий граждан на льготных условиях должны компенсироваться за счет государственного или местного бюджетов в зависимости от того, каким органом власти принято такое решение. Однако на сегодняшний день ситуация с финансированием остается проблематичной, при этом законодательные акты не дают права железным дорогам приостановить перевозку пассажиров на льготных условиях.