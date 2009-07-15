49 злоумышленников осуждены за вмешательство в деятельность ДЖД

104 уголовных дела по ст. 277 «Порча путей сообщения и транспортных средств» и ст. 185 «Кража» Уголовного Кодекса Украины возбуждены в І полугодии 2009 г. В целом за несанкционированное вмешательство в деятельность Донецкой железной дороги осуждено 49 лиц.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДЖД.

Согласно сообщению, за первое полугодие 2009 года посторонние лица осуществили 286 попыток несанкционированного вмешательства в деятельность Донецкой железной дороги, что на 214 меньше, чем за соответствующий период прошлого года. Материальные убытки с учетом восстановительных работ составили 542,6 тыс. грн.

Как отмечается в сообщении, за шесть месяцев текущего года для предотвращения разворовывания на Донецкой железной дороге осуществлено 2135 проверок, в том числе, работниками службы военизированной охраны совместимо с линейной милицией проведено 450 рейдов, отработано 110 станций и 59 перегонов. При этом предупреждено 187 краж на сумму 174,9 тыс. грн., задержано 210 расхитителей. Кроме того, обнаружено и обезврежено 39 группировок в числе 94 лиц.