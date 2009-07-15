Охрана ЮЗЖД задержала свыше 2 тыс. человек

В первой половине 2009 года за хождение по железнодорожным путям работники военизированной охраны Юго-Западной железной дороги (ЮЗЖД) задержали 2064 лица.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЮЗЖД, задержанных оштрафовали на общую сумму 19 тыс. грн.

Согласно сообщению, только в июне этого года за хождение по путям задержали и оштрафовали 323 правонарушителей, несмотря на профилактическую работу по предупреждению этого вида нарушений. В связи с этим ЮЗЖД обращается к пассажирам с просьбой переходить железнодорожные пути только в специально установленных местах: по мостовым и наземным переходам.