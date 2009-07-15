Конфликт вокруг назначения руководителя УАТК обостряется

В Министерстве обороны обостряется конфликт вокруг назначения руководителя Государственного предприятия “Украинская авиационная транспортная компания” (УАТК).

2 апреля 2009 года министр обороны издал приказ об освобождении Виталия ПОПОВА от должности генерального директора Государственного предприятия Минобороны “Украинская авиационная транспортная компания” и назначении на эту должность Леонида КАЛЬНИЧЕНКО, который до этого был помощником главы военного ведомства.

В.ПОПОВ тогда заявил о намерении обжаловать решение министра обороны в судебном порядке.

Как сообщил сегодня УНИАН, В.ПОПОВ, “14 июля в принудительном порядке было исполнено решение Шевченковского районного суда г. Киева, которое восстановило меня в должности президента Государственного предприятия Министерства обороны Украины “Украинская авиационная транспортная компания”.

По словам В.ПОПОВА, “судебный исполнитель был вынужден задействовать сотрудников МВД, ведь на гражданском объекте (территория УАТК по ул. Мельникова,24 в г. Киеве – УНИАН) был сосредоточено боевое подразделение Военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины (ВСП), которое противодействовало исполнению решения суда”.

Как отметил В.ПОПОВ, “только профессионализм сотрудников МВД позволил избежать реального физического столкновения”.

По убеждению В.ПОПОВА, его безосновательно освободили от должности президента УАТК, чтобы позволить новоназначенному руководителю компании “заняться реализацией авиационного имущества”.

“Не так давно было продано 49 авиационных двигателей по заниженным ценам. Убытки, по нашим подсчетам, составили 18 млн. 800 тыс. грн., на что прокуратура наложила протест”, - сказал В.ПОПОВ, отметив, что “происходит фактическое уничтожение авиационного предприятия, которое успешно работало и имело авторитет в мире”.

В.ПОПОВ также сообщил, что из 900 сотрудников сейчас на предприятии осталось 300. “Были уволены высококлассные, лучшие в Украине пилоты, специалисты технического персонала”, - сказал В.ПОПОВ, отметив, что, “по его подсчетам, общий ущерб от такого развития событий за последние три месяца составил около 50 млн. грн.”.

В.ПОПОВ сказал, что сейчас ему придется восстанавливать деятельность компании, в частности, возвращать на работу уволенных сотрудников.

Он также отметил, что обращается в Генеральную прокуратуру Украины с заявлением о проведении расследования вокруг этого конфликта, в частности, о предоставлении правовой оценки применения со стороны Минобороны подразделения Военной службы правопорядка на территории гражданского предприятия.

В свою очередь, назначенный вместо В.ПОПОВА президентом УАТК Л.КАЛЬНИЧЕНКО в своем комментарии отметил, что за период его работы на этом посту убытков не могло быть, поскольку до такого критического состояния предприятие довел предыдущий руководитель.

Как отметил Л.КАЛЬНИЧЕНКО, применение воинского подразделения ВСП было правомочным, ведь предприятие находится в сфере управления Минобороны и находится на территории военного городка.

Л.КАЛЬНИЧЕНКО также сообщил, что министр обороны уже издал очередной приказ об освобождении В.ПОПОВА от должности президента УАТК, в которой его ранее восстановил суд.

*** ГП Министерства обороны «Украинская авиационная транспортная компания» является ведущей структурой, которая осуществляет транспортные перевозки по всему миру в интересах не только Министерства обороны Украины, но и других стран.

По оценкам специалистов, при условии надлежащей организации деятельности компании она занимает ведущее место на мировом рынке авиационных транспортных перевозок и зарабатывает в государственный бюджет значительные средства.