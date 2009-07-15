Власть ничего не делает для создания велосипедных дорожек

Ассоциация велосипедистов Киева указывает на “преступную бездеятельность” городской власти в вопросе создания велосипедных дорожек.

Как сообщили УНИАН в общественной организации “Ассоциация велосипедистов Киева” (АВК), Киевская городская государственная администрация и коммунальное предприятие “Киевдорсервис” до сих пор не выполнили свои обязательства, определенные в распоряжении городского председателя от 1 июля 2008 года относительно оборудования дорог столицы, особенно мостов через Днепр, велосипедными или пешеходно-велосипедными дорожками.

“Велосипедисты Киева неоднократно отмечали, что мосты через Днепр являются одними из наиболее опасных мест, и потому они нуждаются в первоочередном оборудовании велосипедными или пешеходно-велосипедными дорожками. Благодаря этой неизменной позиции АВК соответствующее распоряжение городской власти предусматривало создание велодорожек на мостах Московском, Патона и Парковом со сроком выполнения до конца 2008 года”, - говорится в заявлении велосипедистов.

В то же время, как отмечают в АВК, невзирая на то, что выполнение этого решения требует мизерных расходах, КП "Киевдорсервис" (ответственный исполнитель) не предприняло ни одного шага для его выполнения.

Именно поэтому Ассоциация велосипедистов Киева считает это преступной бездеятельностью, и официально обратилась к руководителю столичной милиции Виталию ЯРЕМЕ с просьбой провести соответствующую проверку.

Кроме этого, в общественной организации обеспокоены тем, что Госавтоинспекция пытается квалифицировать ДТП с участием велосипедистов не как “наезд на велосипедиста”, а как “падение велосипедиста”.

Как сообщили в АВК, в целом в Киеве насчитывается более 15 тысяч велосипедистов.