Кабмин отпустил малую авиацию на волю

Кабминет министров Украины упростил процедуры допуска к полетам так называемой малой авиации. Новые правила предполагают разделение воздушного пространства на контролируемое и не контролируемое. К первому относятся зоны аэропортов, запретные зоны для полетов (например, военные полигоны) и пространство выше 1500 метров. Соответственно, весь остальной «воздух», т.е. до полутора километров, отдается любителям, спортсменам и авиации ПАНХ (например, сельхозавиации). В этой зоне вводится уведомительная система полетов.

К нововведению приурочен был первый в истории Украины полет без заявки с аэродрома "Наливайковка" возле г. Макаров Киевской области. Акция 11 июля прошла при поддержке Бориса Шиянова, одного из авторов Воздушного кодекса Украины, члена Комитета по вопросам транспорта и связи ВРУ и других народных депутатов. Вот тут и появилась возможность разобраться, что новые правила меняют и узнать, что по этому поводу думают специалисты?..

«Раньше, чтобы выполнить полет, нужно было за сутки послать заявку в Госавиаслужбу, затем получить разрешение штурмана, сообщить время взлета и посадки. За час до вылета нужно было проверить наличие разрешения, и только после всех согласований можно было вылетать. С введением новых правил достаточно перезвонить диспетчеру и сообщить, что такой-то борт выполняет полет по такому-то маршруту и все. С землей будут связываться только для получения информации о пребывании в этом районе других самолетов или о погоде», - поясняет летчик Юрий Яковлев.

Представители авиационной общественности новые правила восприняли с энтузиазмом. По их мнению, нововведение даст возможность не только развивать спортивную авиацию, но и вывести из тени достаточно большое количество частных компаний, которые занимаются авиахимическими работами.

По словам начальника отдела Госавиаадминистрации Александра Пихало, в госреестре на сегодня зарегистрировано порядка 300 воздушных судов, однако, по оценкам операторов рынка, в тени находится еще приблизительно столько же бортов. Косвенным подтверждением этому служат достаточно часто появляющиеся в прессе сообщения о падении малых воздушных судов, которые выполняли полеты без соответствующих разрешений. При упрощении процедур авиаторам просто нет необходимости скрываться.

Представители авиапрома также положительно восприняли введение новых правил. По словам производителей техники, большинство отечественных компаний собирают малые самолеты по заказам из-за рубежа – в Украине стоимость производства гораздо ниже, чем в Европе, поэтому западные любители авиации охотно размещают заказы у нас. Например, представители компании «Аэропракт» признаются, что из 72 собранных в прошлом году самолетов в Украину была продана только одна машина. Аналогичная ситуация и по другим производителям. Из порядка 500 проданных за последнее время воздушных судов компаниями «Лилиенталь», «Аэрос», «Скаетон» и др. только 1% предназначался для отечественных любителей авиации.

Буквально сразу же после объявления о введении новых правил полетов скептики прогнозировали всплеск аварийности в данном сегменте. Однако сами пилоты отмечают, что кроме упрощения процедур нововведение устанавливает большую ответственность за нарушение правил полетов. «Не нужно бояться, что владельцы частных воздушных судов будут бесконтрольно лихачить. Богатые люди имеют дорогие и сложные летательные аппараты. Управляют ими профессионалы, что существенно снижает риск катастрофы. Поэтому бояться самолетопада не стоит», - отмечает Ю.Яковлев.

«В постановлении правительства выписан четкий перечень нарушений воздушного пространства с соответствующим адекватным наказанием для пилотов. Что касается «золотой молодежи», то она просто будет нанимать пилотов-профи», - считает народный депутат Борис Шиянов.

Новая система также даст мощный импульс развитию инфраструктуры обслуживания данного сегмента. Только в районе Киева сейчас насчитывается 8 аэродромов, на каждом из которых базируется несколько десятков малых воздушных судов. По мнению экспертов, с введением новых правил их количество вырастет вдвое. При этом одной аэродромной инфраструктурой дело не обойдется. Вокруг таких комплексов, как правило, строят минигостиницы, рестораны, базы техобслуживания, магазины и пр. В Европе, например, объемы поступлений от обслуживания любителей авиации в два-три раза превышают доходы непосредственно от заправки самолетов, поставок запчастей и т.п. Таким образом, можно спрогнозировать, что Украина запустила новый сегмент бизнеса с большим потенциалом развития.

Алексей Спорник (для УНИАН)