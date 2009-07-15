Президент Ирана призвал быстро расследовать крушение Ту-154

Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад призвал провести быстрое расследование обстоятельств крушения иранского самолета Ту-154, на борту которого были 170 человек, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные СМИ.

Президент также выразил свои соболезнования в связи с трагедией духовному лидеру государства аятолле Хаменеи, семьям погибшим и всему иранскому народу. Вице-губернатор провинции Казвин Сироус Сабери сообщил иранскому агентству ISNA, что армейские подразделения уже приступили к поиску "черных ящиков"разбившегося самолета.

Самолет иранской авиакомпании Caspian Airlines, осуществлявший рейс RV 7908 Тегеран-Ереван, по данным Главного управления гражданской авиации Армении, разбился в среду в 11.09 мск, через 16 минут после вылета из международного аэропорта имени имама Хомейни. За это время самолет успел подняться на высоту почти 8 километров. Самолет упал в 200 километрах от иранской столицы в провинции Казвин. Все 154 пассажира и 16 членов экипажа погибли