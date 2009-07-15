Boeing уволит еще тысячу сотрудников

Одно из крупнейших авиастроительных предприятий Boeing уволит еще одну тысячу своих сотрудников в американских офисах в связи с сокращением военных заказов Пентагона, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на внутреннее письмо руководства Boeing.

Новое сокращение коснется преимущественно сотрудников, связанных с оборонными противоракетными проектами. В начале года Boeing объявил о намерении сократить около 10 тысяч рабочих мест в нынешнем году в связи падением заказов на фоне мирового кризиса. На конец 2008 года штат компании Boeing с торговым оборотом 69,91 миллиарда долларов составлял 162 тысячи человек.

Во вторник крупнейший американский авиаперевозчик US Airways также объявил о сокращении 600 кадровых позиций в компании в связи с общим падением спроса в этой нише рынка.