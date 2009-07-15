Медведев просит Германию поддержать сделку по Opel

Президент России Дмитрий Медведев в ходе поездки в Германию намерен призвать немецкое руководство к поддержке сделки по покупке автопроизводителя Opel международным консорциумом в составе австрийской компании Magna и Сбербанка РФ. "Мы будем их призывать тоже поддержать эту сделку. Мы выскажемся в поддержку этой сделки", - сказал журналистам в среду помощник президента РФ Сергей Приходько, передает РИА Новости.

Консорциум канадской Magna и Сбербанка в конце мая договорился c американским автогигантом General Motors о покупке 55% акций Opel. Однако позже ряд иностранных и российских СМИ сообщил, что американский концерн продолжает переговоры о продаже своей немецкой "дочки"с другими заинтересованными сторонами и этот вопрос остается открытым. Между тем, по официальным данным за второй квартал 2009 года, Opel увеличил число проданных в Германии автомашин на 45% - это лучший показатель концерна с 2000 года. Особенно хорошо продавались модели Corsa и Insignia.