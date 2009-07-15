Львовская магистраль реорганизует локомотивное хозяйство

Львовская железная дорога (ЛЖД) приняла решение о реорганизации локомотивного хозяйства из-за экономического кризиса и планирует реализовать его до конца 2009 года.

Как сообщает УНИАН пресс-служба ЛЖД, объемы грузовых перевозок на Львовской магистрали уменьшились на 48%, погрузка вагонов – на 59,6%, а выгрузка – на 67,1% по сравнению с прошлым годом. Это негативно повлияло на финансово-экономическое положение железной дороги и привело к вынужденным шагам – реорганизации с целью приведения расходов к объемам работы и избежания сокращения работников магистрали.

В частности, это касается и локомотивного депо Чоп, реорганизацию которого осуществят путем присоединения его к локомотивному депо Мукачево. Такой выход из ситуации продиктован тем, что инфраструктура депо Чоп, в отличие от Мукачево, не отвечает современным условиям нормативных актов, инструкций и руководящих документов относительно содержания тягового подвижного состава, гарантирования безопасности движения. Железная дорога отмечает, что такая реорганизация позволит оптимизировать базы ремонта локомотивов, эффективнее использовать инфраструктуру предприятия при полном сохранении штата профессий рабочих депо Чоп.

В связи с этим ЛЖД называет безосновательными обвинения со стороны некоторых представителей власти Закарпатья и города Чоп в возможности уничтожения депо и сокращения его работников. По данным ЛЖД, кроме того, городская казна и дальше будет получать все предусмотренные законодательством отчисления, и их сумма по сравнению с нынешней не изменится.