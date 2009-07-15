Железнодорожники с начала года отремонтировали 1640 км путей

По состоянию на 15 июля 2009 «Укрзализныця» отремонтировала 1639 км путей.

Об этом УНИАН сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, модернизирован 291 км, что составляет 122% к плану; на 456 км путей проведены капитально-восстановительные работы (105%); 503 км обновлены средним ремонтом (162%) и на 389 км произведен комплексно-оздоровительный ремонт (114% к плановому заданию). Железнодорожники также заменили новыми 540 комплектов стрелочных переводов (при годовом плане 1250).

В 2009 году «Укрзализныця» планирует модернизировать 486 км пути и оздоровить другими видами ремонта свыше 2 тыс. км. Как отмечают в ведомстве, проведение путевых работ — это одна из составляющих подготовки железнодорожного транспорта к проведению в Украине чемпионата по футболу Евро-2012, поскольку улучшение инфраструктуры на главных направлениях необходимо для развития скоростного движения поездов.

Справка УНИАН. Эксплуатационная длина путей железных дорог Украины составляет 21 тыс. 675,7 км, развернутая длина всех путей составляет 47 тыс. км, в частности 29,5 тыс. км главных. Эксплуатируется 53 261 комплекта стрелочных переводов. Техническое состояние пути обеспечивает установленные скорости движения поездов, безопасность движения и выполнения графика движения поездов.