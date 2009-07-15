Операторы предоставят НКРС образцы рекламы "нулевых" тарифов
Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС) поручила мобильным операторам до 17 июля т.г. предоставить образцы рекламной продукции относительно "нулевых" тарифов за связь.
Об этом УНИАН сообщили в секторе взаимодействия со СМИ и связей с общественностью НКРС.
Согласно сообщению, комиссия обратила внимание операторов, предоставляющих услуги мобильной связи, на обязательство предоставлять потребителям исчерпывающую информацию о конечной стоимости услуг, поскольку неполная информированность является нарушением требований законодательства. В связи с этим было решено, что мобильные операторы в срок до 17 июля предоставят в НКРС образцы рекламной продукции относительно установленных тарифных планов на услуги связи, которые предоставляются абонентам этих сетей и предусматривают предоставление услуг с применением тарифа 0,00 грн. за тарифную единицу времени. Данные образцы будут переданы Госпотребстандарту с целью анализа соответствия рекламной информации операторов требованиям законов Украины «О защите прав потребителей» и «О рекламе».
Комиссия также отметила, что установление тарифа 0,00 невозможно, поскольку по Закону Украины «О телекоммуникациях» тариф должен базироваться на себестоимости, которая не может быть нулевой.
Напомним, 9 июля т.г. НКРС ввела запрет на услуги, которые операторы позиционируют как бесплатные. В компаниях действия комиссии называют вмешательством в тарифную политику. Операторам мобильной связи запрещено устанавливать нулевую стоимость на услуги и использовать эту информацию в рекламе. НКРС дала операторам время пересмотреть тарифную политику и рекламные кампании – до 1 сентября. Если требования не будут выполнены, в комиссии обещают обратиться в Антимонопольный комитет.