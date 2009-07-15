На борту ТУ-154, потерпевшего крушение в Иране, украинцев не было

На борту самолета авиакомпании Caspian Airlines ТУ-154, потерпевшего крушение в Иране, граждан Украины не было.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины

По сообщению Посольства Украины в Исламской Республике Иран, сегодня возле с. Джаннатабад (провинция Казвин) разбился самолет авиакомпании „Caspian Airlines” ТУ-154, осуществлявший рейс №7908 по маршруту Тегеран-Ереван.

По предварительным данным отдела Министерства катастроф и чрезвычайных происшествий Исламской Республики Иран, погибли все пассажиры самолета.

По информации уполномоченного представителя авиакомпании Caspian Airlines, на борту самолета граждан Украины не было.