Доля домохозяйств с телефонами выросла

В Украине доля домохозяйств, оборудованных фиксированными домашними телефонами, в первом полугодии 2009 году, по сравнению с концом 2008 года, выросла с 51% до 52,9%.

Об этом сообщается в докладе Государственного комитета статистики Украины «Социально-демографические характеристики домохозяйств Украины в 2009 году», которым располагает УНИАН.

При этом уровень обеспеченности домашними телефонами в городских домохозяйствах почти в 2,4 раза превышает аналогичный показатель в сельской местности.

Так, доля городских домохозяйств, оборудованных домашними телефонами, в Украине в первом полугодии 2009 года составила 64,3%, что на 0,8 п. п. меньше, чем по состоянию на конец 2008 года (65,1%).

Доля домохозяйств в сельской местности, оборудованных домашними телефонами, в первом полугодии 2009 года составила 27,1%, показав при этом значительную положительную динамику прироста, который за январь-июнь составил 7,3 п. п. (по состоянию на конец 2008 года доля домохозяйств с домашними телефонами составляла 19,8%).

Справка УНИАН. Количество домохозяйств в Украине по состоянию на средину 2009 года составляло 17 млн. 96,8 тыс. (в 2008 году – 17 млн. 199 тыс.). При этом количество домохозяйств в городской местности по состоянию на средину 2009 года составляло 11 млн. 830,2 тыс. (в 2008 году - 11 млн. 864,8 тыс.), количество домохозяйств в сельской местности по состоянию на средину 2009 года составляло 5 млн. 266,6 тыс. (в 2008 году - 5 млн. 334,2 тыс.).